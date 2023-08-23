هبوط مؤشرات البورصة بختام التعاملات بضغوط مبيعات محلية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.233 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 18133 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 21976 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 7591 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3679 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 5413 نقطة.