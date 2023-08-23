نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. رابط موقع التسجيل للطلاب مستنفدى الرغبات

وأتاح موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات لطلاب مستنفدى الرغبات بالمرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 ، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات مرة أخرى.

وأهاب مكتب تنسيق القبول بالجامعات بطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق الذين تخلفوا عن التقدم برغباتهم خلال فترة التسجيل وأيضا الطلاب مستنفذى الرغبات ، بسرعة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، حيث أنه من المقرر غلق باب التسجيل أمام الطلاب مساء اليوم الأربعاء، وذلك حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة من مرحلة تقليل الاغتراب التي من المقرر أن تنطلق غدا الخميس.

وبلغ إجمالي الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق الإلكترونى من مستنفدى الرغبات 7 آلاف طالب من المستنفذين من إجمالي 14972 طالب وطالبة، إضافة إلى تسجيل رغبات 2500 طالب من الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم من إجمالي 5747 ألف طالب.

وأكد مكتب التنسيق أن الفرصة النهائية أمام الطلاب مساء اليوم، وأن الطالب الحاصل على الحد الأدنى يتم ترشيحه بشكل مباشر للكلية أو المعهد الذى يتوافق مع المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة.