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استمرار تسجيل الطلاب مستنفدى الرغبات بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 07:00 ص
استمرار تسجيل الطلاب مستنفدى الرغبات بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، إتاحة وفتح باب تسجيل الرغبات للطلاب مستنفدى الرغبات بالمرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023 ، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق لتسجيل الرغبات مرة أخرى.
 
وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات أكد أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة استنفد عدد (14972) طالبا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.
 
وكان أعلن مكتب تنسيق القبول نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق، موضحا أنه تم البدء فى تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الإنترنت فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.
 
وأكد مكتب التنسيق أن اجمالى عدد الطلاب المستنفدين للرغبات سجل عدد ( 14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.
 
وأوضح مكتب التنسيق أنه التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفى حدود القواعد والشروط، موضحا أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكترونى قد أتم توزيع عدد (453949) طالبً فى المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.
 
 

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