محافظ أسوان يتفقد معرض كسوة الشتاء ضمن جهود مبادرة "الناس لبعضهم"

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، معرض توزيع ملابس كسوة الشتاء والذى يستهدف 500 أسرة تضم الأطفال من سن 3 حتي 12 عام ضمن جهود مبادرة " الناس لبعضهم " لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

رافق محافظ أسوان، خلال تفقده للمعرض بقاعة عروس النيل الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ، بالإضافة إلى الدكتور عز الصادق منسق المبادرة، وذلك في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى ولرسم البهجة والفرحة على وجوه الأطفال الأيتام وغير القادرين.

ومن جانبه أكد محافظ أسوان على أن معرض كسوة الشتاء يعكس روح التعاون والتلاحم والتكاتف بين المحافظة ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى في كافة قطاعات العمل العام لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية.

وأشار، إلى أن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى يعتبرا شريك أساسى للجهود التنفيذية بمختلف مناحى الحياة وهو القاعدة الأساسية التي تعتمد علية مبادرة " الناس لبعضهم " والتي أطلقتها محافظة أسوان لدعم فئات المجتمع الأسوانى المتضررة من تداعيات فيروس كورونا فى مارس 2020 لتجسد بذلك أكبر ملحمة مجتمعية .