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نائب رئيس مستقبل وطن: إيماننا بأن مصر ستقفز للأمام يجعلنا نؤيد الرئيس السيسى

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 07:36 م
نائب رئيس مستقبل وطن: إيماننا بأن مصر ستقفز للأمام يجعلنا نؤيد الرئيس السيسى المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن
إبراهيم حسان

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قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن حزب مستقبل وطن يؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، لاقتناعه التام بما جرى في الـ10 سنوات الماضية من إنجازات حقيقية.

تابع حسام الخولي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة: "التأييد يعني التأييد بكل أعضاء الحزب والتنظيم الحزبي بالكامل، ونحن بلد كبيرة، والأزمة العالمية تعبر ولا تستمر، وعند انتهاء الأزمة في العالم ستقفز مصر قفزات قوية إلى الأمام".

وأكمل المهندس حسام الخولي: "نحن بنينا مدارس وهناك دول أخرى بنت مدارس، والفرق بيننا وبينهم أننا دولة تستوعب دولة أخرى كل عام، وإذا كان لدينا كثافة 70 طالب نتمنى أن تكون كثافتنا 20 طالب، والناس لا تشعر بالبناء لأن لدينا زيادة كبيرة في السكان".


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