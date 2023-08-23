اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 07:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

أمين مستقبل وطن بأسيوط: دعم الرئيس السيسى سيحقق التنمية المستدامة 2030

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 06:59 م
أمين مستقبل وطن بأسيوط: دعم الرئيس السيسى سيحقق التنمية المستدامة 2030 ياسر عمر أمين محافظة أسيوط بحزب مستقبل وطن
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين محافظة أسيوط بحزب مستقبل وطن، الحزب ينظر للصالح العام للوطن وما حدث خلال الـ 10 سنوات الماضية من إنجازات فى عهد الرئيس السيسى لا يستطيع أحد أن ينكره، أقلها مبادرة القضاء على فيروس سى، ومشروع حياة كريمة.
 
وأكد ياسر عمر خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز، أن "حياة كريمة" هو المشروع الذى سيستمر خلال الفترة المقبلة، والقيادة السياسية تضع هدف أمامها لخدمة أكثر من 55 مليون مواطن لتوفير حياة كريمة لهم.
 
وأوضح ياسر عمر أنه منذ 2011 نرى المؤامرات تحاك على المنطقة بأكملها، ولكن جيشنا مر بهذه المرحلة فى 30 يونيو وأوصلنا لاستحقاق رئاسى لفترتين، وعلينا استكمال الاستحقاق المقبل للوصول للجمهورية الجديدة والتى أساسها التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن بيان الحزب نقطة فى بحر ما يمكن أن يكتب فى القيادة السياسية.
 
 
 

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسه

انتخابات الرئاسة في مصر

مرشحى انتخابات الرئاسة

السيسي

انتخابات 2024

انتخابات الرئاسة 2024

اخبار مستقبل وطن



الموضوعات المتعلقة

الوصول إلى الجمهورية الجديدة.. نواب حزب مستقبل وطن يعلنون دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لانتخابات الرئاسة.. وكيل "تشريعية النواب": لتحقيق تطلعات المصريين.. أمين سر الإعلام بالمجلس: لاستكمال الإنجازات

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 06:00 م

أمين سر "إعلام النواب": ندعم ترشح الرئيس السيسى لانتخابات الرئاسة لاستكمال الإنجازات

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:34 م

رئيس "زراعة النواب": ندعم ترشح الرئيس السيسى لانتخابات الرئاسة لاستقرار مصر

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:21 م

عبد السند يمامة يعلن ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة فى مؤتمر صحفى

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 04:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة