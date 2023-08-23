أمين مستقبل وطن بأسيوط: دعم الرئيس السيسى سيحقق التنمية المستدامة 2030

كتب الأمير نصرى

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين محافظة أسيوط بحزب مستقبل وطن، الحزب ينظر للصالح العام للوطن وما حدث خلال الـ 10 سنوات الماضية من إنجازات فى عهد الرئيس السيسى لا يستطيع أحد أن ينكره، أقلها مبادرة القضاء على فيروس سى، ومشروع حياة كريمة.

وأكد ياسر عمر خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز، أن "حياة كريمة" هو المشروع الذى سيستمر خلال الفترة المقبلة، والقيادة السياسية تضع هدف أمامها لخدمة أكثر من 55 مليون مواطن لتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح ياسر عمر أنه منذ 2011 نرى المؤامرات تحاك على المنطقة بأكملها، ولكن جيشنا مر بهذه المرحلة فى 30 يونيو وأوصلنا لاستحقاق رئاسى لفترتين، وعلينا استكمال الاستحقاق المقبل للوصول للجمهورية الجديدة والتى أساسها التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن بيان الحزب نقطة فى بحر ما يمكن أن يكتب فى القيادة السياسية.