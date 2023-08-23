مهندس مصرى ينجح فى زراعة البن بالإسماعيلية ويصبح حديث الوطن العربى

كتب سمير حسنى

ذاع صيت المهندس أحمد الحجاوى، الذى تمكن من زراعة بعض النباتات الاستوائية على أرض مدينة الإسماعيلية، بمجرد أن كشف "اليوم السابع" النقاب عن آخر إنجاز حققه فى الزراعة على الأراضى المصرية، وهو البن، حيث أصبحت تجربة مهندس الكمبيوتر الذى تحول إلى مطور زراعى فكر خارج الصندوق، حديث الجميع، محليا وإقليمي.

وتمكن المهندس أحمد الحجاوى، من زراعة شتلات البن وبيع إنتاجه للمزارعين، حيث صرح بأنه تم تجربة زراعة البن بعدة طرق مختلفة لعدة سنوات لكنها باءت جميعا بالفشل، إلى أن اهتدى للطريقة المثلى بعد تجارب استمرت 4 سنوات، حيث تنتج كل شتلة ما بين 5 – 8 كيلو جرامات من حبوب البن.

وقال المهندس أحمد الحجاوى، فى تصريحات لقناة العربية: إن البن يحتاج إلى تربة حمضية نوعا ما، وتحت ظل أشجار، عكس البن اليمني الذى يحتاج إلى جو ممطر وشمس قوية".

يذكر أن مصر تستهلك نحو 70 ألف طن من حبوب البن سنويا كلها مستوردة من الخارج.

لمعرفة أبرز النباتات الاستوائية وكيف نجحت زراعتها فى مصر طالع جولة اليوم السابع فى مزرعة المحاصيل النادرة من هنا