وذكرت المنصة - في سياق تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني - أنه منذ أن أعادت الصين إطلاق صيغة البريكس+ في عام 2022، حدث تغيير جذري فيما يتعلق بالبريكس على الساحة الدولية، مشيرة إلى أنه في غضون عام واحد فقط، أعربت عشرات الدول من العالم النامي عن استعدادها للانضمام إلى الكتلة.

وأضافت "إذا نظرنا إلى تاريخ تشكيل الكتل والتحالفات الأخرى، فمن الصعب العثور على حالة مماثلة لمثل هذه الشعبية والجاذبية من بعض أكبر الاقتصادات في الجنوب العالمي".. وفي هذا الصدد، تمر مجموعة البريكس بلحظة فريدة من نوعها في تاريخها تؤكد بطرق عديدة صحة النهج نحو المزيد من الانفتاح على المجتمع العالمي، والذي ولّده نهج البريكس+.

وفي الشهر الماضي، انضمت العديد من القوى الإقليمية ذات الثقل إلى سلسلة مرشحي البريكس الذين ظهروا على الساحة منذ العام الماضي، ومن بين الدول التي أضيفت مؤخرا إلى قائمة المرشحين بنجلاديش وإثيوبيا "الاقتصادات الأكثر اكتظاظا بالسكان والأسرع نموا"، ليس فقط في مناطقها، بل في مختلف أنحاء الجنوب العالمي.

وفي حين أن انضمام كل من بنجلاديش وإثيوبيا إلى قلب مجموعة البريكس أمر غير مرجح في المدى القريب للغاية، إلا أن هناك اعتبارات مهمة تجعل هذين البلدين الناميين يجب أن يظهرا بشكل بارز في إطار البريكس+ الناشئ.

وفيما يتعلق ببنجلاديش، فقد أصبحت البلاد بالفعل عضوا في بنك التنمية الجديد التابع للبريكس، وسوف يستفيد اقتصاد بنجلاديش من تركيز بنك التنمية الجديد على التنمية الخضراء والاستدامة، نظرا للتحديات الملحوظة التي يفرضها مزيج الكثافة السكانية العالية والنمو السكاني المرتفع واحتياجات التمويل الكبيرة في المجال البيئي.. وتستعد بنجلاديش أيضًا للعب دور مهم في بناء روابط أقوى بين البريكس ومنطقة جنوب آسيا.

وأوضحت المنصة أنه من بين جميع الطرق الممكنة لمجموعة البريكس+، تعد العضوية في بنك التنمية الجديد (NDB) إحدى أولويات إثيوبيا نظرا لمتطلبات التمويل والاحتياجات الأساسية لزيادة الاتصال لاقتصاد كبير غير ساحلي.. ففي الواقع، تعد إثيوبيا أكبر اقتصاد غير ساحلي في العالم من حيث عدد السكان ومن بين أكبر الاقتصادات غير الساحلية من حيث المساحة.

ومع انضمام إثيوبيا إلى دائرة البريكس+، سيتم تغطية معظم المناطق الرئيسية في إفريقيا من خلال إطار التوعية الخاص بالبريكس، خاصة في شرق إفريقيا من خلال إثيوبيا وجنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا)، وكذلك ربما شمال إفريقيا، وعلى رأس دول هذه المنطقة تأتي مصر والجزائر والمغرب.

وذكر العديد من المراقبين، خلال المناقشات التي دارت حول اختيار أعضاء جدد في المجموعة الآخذة في الاتساع لمرشحي البريكس، أهمية الموارد الطبيعية والنفوذ الجيوسياسي، وكذلك الدور الإقليمي البارز في إحدى ترتيبات التكامل في الجنوب العالمي، إلا أن المورد الأكثر أهمية الذي تمتلكه الاقتصادات النامية هو "رأس المال البشري"، وهم سكان البلاد الذين يمكن تمكينهم من خلال الفرص التي توفرها منصة البريكس+ للتنمية الوطنية. وفي هذا الصدد، يعد ترشيح بنجلاديش وإثيوبيا من بين أهم المرشحين لإطار البريكس+ المستقبلي.. ومع دخول عدد متزايد من البلدان النامية إلى دائرة البريكس+، ستتجلى أهمية وضع استراتيجيات تنمية لهذه البلدان التي تصبح "قصص نجاح" و"تأثيرات توضيحية" إيجابية لموجات أخرى من الداخلين إلى البريكس+.

وبصرف النظر عن أهمية قروض بنك التنمية الجديد التي يتم صرفها لأغراض الاتصال والتنمية الخضراء، ستكون هناك حاجة أيضا إلى إنشاء منظمة دولية مرتبطة بمجموعة البريكس تعالج احتياجات تأمين استقرار الاقتصاد الكلي، كما أن مجموعة البريكس في شكلها الحالي غير قادرة على تلبية هذه الاحتياجات للاقتصادات النامية.

وقد يزعم البعض أن الموجة الحالية من التوسع في مجموعة البريكس يمكن تشبيهها بتوسع الاتحاد الأوروبى ليشمل اقتصادات أوروبا الشرقية والوسطى من الكتلة الشيوعية السابقة، ولكن في الواقع، فإن الاختلافات موجودة إلى حد كبير، وأهمها هو مدى الانفتاح والمرونة في نهج البريكس لتوسيع التعاون الاقتصادي مع أجزاء أخرى من الجنوب العالمي.

وفي حين أن معايير التوسع سوف يتم تطويرها من قبل الاقتصادات الأساسية لمجموعة البريكس، فمن غير المرجح أن تكون صارمة وقائمة على السياسة ـ القيمة كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي.. وتتمثل الفرصة المتاحة أمام مجموعة البريكس في تحسين الخبرة القيمة التي تراكمت لدى الاتحاد الأوروبي من حيث الشمولية وانضمام الأعضاء الجدد، بحسب المنصة.