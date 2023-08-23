اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 07:52 م
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مصرع شخص فى حادث سيارة بالشرقية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 06:43 م
مصرع شخص فى حادث سيارة بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقي شخص مصرعه، اليوم، الأربعاء، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة، أثناء عبوره طريق" بلبيس- السلام الصحراوى"، في محافظة الشرقية.
 
تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى  بلبيس المركزي بوصول "السيد ع غ"، فى  العقد السادس من العمر جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.
 
وتبين من التحريات الأولية، أثناء عبوره طريق "بلبيس- السلام" اصطدمت به سيارة وتوفى متأثرا بإصابته ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن قائد السيارة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

الشرقية

مصرع شخص

مستشفى بلبيس المركزى

طريق بلبيس السلام



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