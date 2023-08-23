مصرع شخص فى حادث سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي شخص مصرعه، اليوم، الأربعاء، إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة، أثناء عبوره طريق" بلبيس- السلام الصحراوى"، في محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية ، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "السيد ع غ"، فى العقد السادس من العمر جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية، أثناء عبوره طريق "بلبيس- السلام" اصطدمت به سيارة وتوفى متأثرا بإصابته ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن قائد السيارة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.