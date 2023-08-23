تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية لجلسة 16 سبتمبر

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق، منذ قليل، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى ويحيى عادل صادق وشادى المهدى عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكرى، تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل؛ وذلك لمناقشة أعضاء اللجنتين، الثلاثية من الطب النفسى فى مستشفى العباسية والخماسية من أساتذة الطب النفسى فى جامعتى الزقازيق والمنصورة، بناءً على طلبات النيابة العامة بطلب اللجنتين.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية عرضها على لجنة خماسية لفحصها ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذى ارتكبته والباعث وراء الجريمة، وحددت جلسة اليوم للإطلاع على تقرير اللجنة.