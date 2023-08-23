اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 07:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شاب وإصابة طفل فى حادث تصادم بالشرقية

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 07:01 م
مصرع شاب وإصابة طفل فى حادث تصادم بالشرقية سيارة نقل - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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 لقى شاب مصرعه، فيما أصيب طفل بسحجات وكدمات إثر تعرضهما لحادث تصادم وقع بين سيارة نقل ودراجة نارية بطريق" الكسارة - الصالحية الجديدة" بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق " الكسارة- الصالحية الجديدة "،انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية، مما أسفر عن مصرع " أحمد ع أ " 22 عاما مقيم الكسارة وإصابة " أحمد س" 15 عاما مقيم الصالحية، بسحجات وكدمات متفرقة، تم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية المركزى، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، للمصاب.

 

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة المختصة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن أمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

 


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