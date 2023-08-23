اليوم السابع
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مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية يتفقد الورش الحرفية بنصر النوبة

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 08:51 م
مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية يتفقد الورش الحرفية بنصر النوبة جانب من الجولة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تفقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الأربعاء، المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، بمرافقة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وأيضاً النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن نصر النوبة.
 
وخلال مرورهم على الورش الحرفية، إستمعا مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان من مسئولى الجهات المختصة إلى شرح تفصيلى عن المنطقة الصناعية، فضلاً عن الإستماع لمطالب واحتياجات أصحاب المشروعات بالورش الحرفية.
 
وأكد اللواء أحمد جمال الدين، إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهالى النوبة حيث أعطى توجيهاته بإدراج قرى مركز نصر النوبة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، لافتاً إلى أنه بالتنسيق مع محافظ أسوان يتم تقديم كافة التسهيلات التحفيزية والتشجيعية للشباب للإقبال على الورش الحرفية بمنطقة الجنينة والشباك، وخاصة فى ظل التعاون المثمر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة تنمية الصعيد، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث قدمت أجهزة الدولة كل التيسيرات، ويتبقى العمل والإنتاج من أصحاب الورش.
 
وأشار محافظ أسوان، إلى حرص القيادة السياسية على توفير فرص عمل للشباب من خلال تشجيعهم للإتجاه نحو العمل الحر، وتجسد ذلك فى إنشاء المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بشكل نموذجى وراقى بمساحة 17.5 فدان من إجمالي 56 فدان مخصصة للمنطقة لتنوع الأنشطة بها ما بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى.
 
وأوضح المحافظ، أنه تم تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين من بين 308 وحدة وورشة حرفية تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة، ولهذا فإنه توجد فرصة عظيمة لإستثمار هذه الورش بشكل يحقق العوائد الإيجابية منها لأهالى نصر النوبة بالإنتاج الجيد والمتميز من المشروعات والانشطة المختلفة بالمنطقة.
 
ووجه اللواء أشرف عطية، إلى البدء فى أعمال رصف وإنارة مسافة 1 كم من المنطقة لقرية وادى العرب، مع فتح 10منافذ لتسويق منتجات الأنشطة الإنتاجية بالمنطقة، ودراسة ربط المنطقة بطريق أبو الحسن الشاذلي لتسهيل عملية التصدير للمنتجات المتنوعة.
 
فيما قدم عضو مجلس النواب والمستثمرين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لإهتمامه بأهالى النوبة، وتوجيهاته لتقديم كافة التسهيلات فى مختلف قطاعات العمل بما ساهم فى توفير حياة كريمة لهم، وتحسين مستوى المعيشة، مقدمين شكرهم لمحافظ أسوان والأجهزة المعاونة لحرصه على الجولات الميدانية المتواصلة لمتابعة المشروعات الجارية بنصر النوبة، والتكليف للإسراع بمعدلات الإنجاز لها.

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