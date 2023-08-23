مسئول بقمة بريكس: ركزنا على وضع معايير قبول المشاركين الجدد

كتبت: نهال أبو السعود

قالت مصادر لصحيفة فاينانشيال تايمز إن المحادثات بين أعضاء مجموعة البريكس تركز الآن على وضع معايير للدول التى تريد الانضمام ومن المتوقع ترك قبول الأعضاء الجدد للاجتماعات المستقبلية، وذكرت الصحيفة أن الوصول لأرضية مشتركة بشأن توسيع الكتلة من أولويات الاجتماعات الجارية.

توصل زعيمي جنوب إفريقيا والصين وجدا أرضية مشتركة بشأن توسيع كتلة الأسواق الناشئة لدول البريكس، مع بدء قمة المجموعة التي تضم أيضًا البرازيل وروسيا والهند في جوهانسبرج.

قال سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا ، لدى اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينج على هامش فعاليات القمة: "إن البلدين لديهما وجهات نظر متشابهة بشأن توسيع عضوية البريكس"، وأشار التقرير إلى أن بكين تسعى بالفعل إلى إضافة وزن وثقل جديد إلى دول البريكس وطرحها على المستوى العالمي كمنافس لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

بدوره، قال الرئيس الصيني: "يجب علينا تعزيز التعاون الاستراتيجي، فنحن نعمل على تعزيز تمثيل دول الجنوب العالمى".

وأضافت الصحيفة أن الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حضرا أيضا قمة البريكس، وحل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محل رئيسه فلاديمير بوتين، الذي خاطب القمة عبر فيديو يم أمس ، قائلا إن وقف الاعتماد على الدولار "عملية لا رجعة فيها"، وهاجم العقوبات الغربية وتجميد الأصول التي تستهدف روسيا.

وقال مسئولون مطلعون على المناقشات التي سبقت القمة للصحيفة إن المحادثات ركزت على وضع معايير قبول محتملة للمشاركين الجدد في البريكس، والتي سيتعين على الأعضاء الحاليين أن يقرروا ما إذا كانوا سيوافقون عليها.

وقال محللون في هذا الشأن إنه بسبب الخلافات الداخلية في مجموعة البريكس، فإن قمة جوهانسبرج يمكن أن تتفق في النهاية على هذه المعايير ولكنها تترك قبول أعضاء جدد في الاجتماعات المستقبلية.