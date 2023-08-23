مديرية العمل بالمنيا: توفير فرص عمل لخريجات التدريبات المهنية لتحسين المعيشة

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا فعاليات ختام دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة للفتيات بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة، وعقد الاختبار النهائي وتخريج عدد 34 متدربة، كما شمل الاختبار جزء نظري وآخر عملى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام الجديد 2023 / 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات في لقائه الأخير معهم بالتوسع في برامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل ،تماشيا مع خطة الدولة المصرية لتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، أكد خلاله تخريج عدد 34 متدربة بعد إجراء الاختبار النظري والعملي لهم ، وذلك بعد انتهاء فترة التدريب الخاصة بالبرنامج الملتحقين به، ومنوهاً إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمنشآت العاملة داخل المحافظة، وذلك انطلاقاً من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في ايجاد فرص عمل مناسبة أو بدء مشروع صغير أو متوسط بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم.

وأضاف مدير المديرية ، أنه يمكن للشباب الراغبين فى الالتحاق بالبرامج التدريبية المجانية التي توفرها المديرية التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدرب فى نهاية كل دورة تدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بشركات ومصانع القطاع الخاص ، كما يجرى التدريب على أيدى مدربين مؤهلين جرى اختبارها في الوزارة على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة .