مدارس التربية الخاصة فى بورسعيد تنظم حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها

بورسعيد - محمد عزام

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ، اليوم الأربعاء، فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة للتلمذة الصناعية والثانوية العامة لـ 33 طالبا وطالبة.

وأشادت وكيل أول الوزارة، خلال كلمتها فى الحفل بجهود معلمي التربية الخاصة مع طلابهم، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما غير مسبوقا بذوي الاحتياجات الخاصة، وبحقوقهم في كافة مجالات الحياة وصولا لدمجهم مع أقرانهم من نفس الفئة العمرية بالمدارس.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني بلغة الإشارة ثم تلاوة القرآن الكريم، واشتمل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة من أداء طلاب التربية الخاص بالإضافة لفقرتي مسرح العرائس والتنورة التى لاقت قبول واستحسان الحضور.

وفى نهاية الحفل قامت وكيل أول الوزارة بتكريم الطلاب الخريجين وأوائل الشهادات وشمل التكريم 16 طالبا وطالبة من مدرسة الفكرية ببورسعيد و 3 طلاب من المدرسة الفكرية ببورفؤاد بالإضافة ل 7 طلاب من مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر و7 طلاب أمن مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

جاء ذلك بحضور عبير حسني مدير إدارة التربية الخاصة وعدد من قيادات التعليم ولفيف من أولياء أمور الطلاب المكرمين.