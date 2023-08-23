اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 09:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مدارس التربية الخاصة فى بورسعيد تنظم حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 07:47 م
مدارس التربية الخاصة فى بورسعيد تنظم حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها حفل تخرج طلاب مدارس التربية الخاصة فى بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة للتلمذة الصناعية والثانوية العامة لـ 33 طالبا وطالبة.
 
وأشادت وكيل أول الوزارة، خلال كلمتها فى الحفل بجهود معلمي التربية الخاصة مع طلابهم، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما غير مسبوقا بذوي الاحتياجات الخاصة، وبحقوقهم في كافة مجالات الحياة وصولا لدمجهم مع أقرانهم من نفس الفئة العمرية بالمدارس.
 
وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني بلغة الإشارة ثم تلاوة القرآن الكريم، واشتمل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة من أداء طلاب التربية الخاص بالإضافة لفقرتي مسرح العرائس والتنورة التى لاقت قبول واستحسان الحضور.
 
وفى نهاية الحفل قامت وكيل أول الوزارة بتكريم الطلاب الخريجين وأوائل الشهادات وشمل التكريم 16 طالبا وطالبة من مدرسة الفكرية ببورسعيد و 3 طلاب من المدرسة الفكرية ببورفؤاد بالإضافة ل 7 طلاب من مدرسة النور للمكفوفين وضعاف البصر و7 طلاب أمن مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.
 
جاء ذلك بحضور عبير حسني مدير إدارة التربية الخاصة وعدد من قيادات التعليم ولفيف من أولياء أمور الطلاب المكرمين.
 
احد طلاب التربية الخاصة
احد طلاب التربية الخاصة

احدي الطالبات
احدي الطالبات

التكريم
التكريم

التكريم_1
جانب من التكريم

تكريم احد الطلاب
تكريم أحد الطلاب

تكريم طالب
تكريم طالب

تكريم طالب_1
 

تكريم طالبه
تكريم طالبة

جانب من التكريم
جانب من التكريم

جانب من التكريم_1
 

حفل التخرج لطلاب التربية الخاصة
حفل التخرج لطلاب التربية الخاصة

طالبة بالتربية الخاصه
طالبة بالتربية الخاصه
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد



الموضوعات المتعلقة

قطار التنمية يصل ضواحى بورسعيد.. استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة ".. تطوير شامل لـ 118عمارة سكنية.. والمحافظ: الانتهاء من تطوير المرحلة الثانية بمنطقة فاطمة الزهراء خلال شهر ونصف.. صور

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 09:30 م

وزير النقل يوافق على طلب محافظ بورسعيد بإقامة محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:14 م

ميناء شرق بورسعيد استقبل 80% من إجمالى تجارة ترانزيت الحاويات فى مصر

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:05 م

تموين بورسعيد: 111 بدالا تموينيا لصرف المقررات التموينية شهرياً

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة