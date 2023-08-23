اليوم السابع
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مديرية العمل ببورسعيد تستضيف مبادرة "100 يوم صحة" للكشف المبكر عن الأمراض

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:52 ص
مديرية العمل ببورسعيد تستضيف مبادرة "100 يوم صحة" للكشف المبكر عن الأمراض جانب من المبادرة
كتبت آية دعبس

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استضافت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد عيادتين متنقلتين تابعتين لمديرية الصحة والسكان ضمن  حملة "100 يوم صحة" والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان وتهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية ، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الاصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات الأمراض المزمنة منها السكر والضغط ، فى إطار مبادرة 100 مليون صحة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى الكشف الطبي على المصريين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية من خلال تواجد الحملات الطبية بالمؤسسات المختلفة .
 
وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن المبادرة تضمنت الكشف الطبي علي الموظفين بالديوان العام، والمتدربات بمركز التدريب المهني بمقر المديرية ، وتم تنظيم ندوة توعية من المتخصصين والفريق الطبي للتوعية بأهمية الفحص الذاتي والاكتشاف المبكر للأورام ، وخدمات الصحة الإنجابية  ، مثل تنظيم الأسرة وصحة المرأة و خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم نظمتها إدارة الرعاية و شئون المرأة و تكافؤ الفرص  بالمديرية ، كما أنه جرت عمليات الكشف وسحب العينات مجاناً من خلال فريق طبي متخصص ، بالتعاون مع مديرية الصحة.. ونظمت الفعاليات لمياء محمود مدير إدارة الرعاية ، و الباحثين : حنان أبو العلا ، ومحمد أمين ، ورشا توفيق .
 
وأضاف مدير المديرية أن المبادرة تعد نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تهدف إلى التوسع فى تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل خلال فترة زمنية مدتها "100 يوم"، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية الإحالة والتشخيص والعلاج بالمجان للجميع، وقد أسهمت تلك المبادرات أيضا فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن ، وتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والخدمات العلاجية وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان، سواء الكشف المبكر أو الخدمات العلاجية.
 
 
 

وزارة العمل

مديرية العمل ببورسعيد

100 يوم صحة

الكشف المبكر



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