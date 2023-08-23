محكمة باكستانية توافق على القبض على عمران خان فى قضية تتعلق بعنف المحتجين

نقلت قناة "آري نيوز" الباكستانية الأربعاء، عن مصادر قولهم إن محكمة لمكافحة الإرهاب في باكستان وافقت على القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية تتعلق بعنف المحتجين فى مقر للجيش بمدينة لاهور.
وخان مسجون حالياً بعد إدانته بالكسب غير المشروع.
ويتعلق حكم الأربعاء، بالعنف الذي اندلع أثناء اعتقال سابق لخان في مايو، عن اتهامات تتعلق بالفساد ولا علاقة لها بإدانته الحالية. ونفى خان ارتكاب أي مخالفات في كلتا الحالتين.
محكمة باكستانية توافق على القبض على عمران خان فى قضية تتعلق بعنف المحتجينالأربعاء، 23 أغسطس 2023 07:57 م
عمران خان
وكالات
نقلت قناة "آري نيوز" الباكستانية الأربعاء، عن مصادر قولهم إن محكمة لمكافحة الإرهاب في باكستان وافقت على القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية تتعلق بعنف المحتجين فى مقر للجيش بمدينة لاهور.
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نقلت قناة "آري نيوز" الباكستانية الأربعاء، عن مصادر قولهم إن محكمة لمكافحة الإرهاب في باكستان وافقت على القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية تتعلق بعنف المحتجين فى مقر للجيش بمدينة لاهور.
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