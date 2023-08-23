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محطة قطارات صعيد مصر تستعد لاستقبال الركاب.. صور

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 02:00 م
محطة قطارات صعيد مصر تستعد لاستقبال الركاب.. صور محطة قطارات صعيد مصر
كتب سيد الخلفاوى

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تستعد محطة قطارات صعيد مصر لاستقبال الركاب، حيث يتم اجراء التشطيبات النهائية لواجهات المحطة، وكذلك تشطيب الأرصفة، والطابق الأول بالمحطة وتركيب سلالم المول التجارى، ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2، والذي يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن ادارية ‏بالدور الارضي خاصة بالعاملين بالمحطه ‏. 
 
وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي للمحطة والذي يبلغ ارتفاعه 40متر بالاضافة الى الدورين الاول والثاني للمحطة والذي يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية . 
 
وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و (4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالاضافة الى سكك حوش المحطة و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاح. 
كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتي تشمل 12 سكة بالاضافة الى ورشة صيانة الجرارات والتي تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مباني ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق . 
 
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محطة قطارات صعيد مصر 

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محطة قطارات صعيد مصر 

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محطة قطارات صعيد مصر 

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محطة قطارات صعيد مصر 

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محطة قطارات صعيد مصر 

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محطة قطارات صعيد مصر 

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محطة قطارات صعيد مصر 

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محطة قطارات صعيد مصر 

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محطة قطارات صعيد مصر 

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محطة قطارات صعيد مصر 
 
 

محطة الصعيد

السكة الحديد

محطة بشتيل

محطة صعيد مصر

محطة قطارات صعيد مصر

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