محافظ قنا يعلن فتح باب التقديم للحصول على مركب صيد حديثة بالقرى الأكثر احتياجا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ، سوف تقوم بتوفير 165 مركب صيد حديثة ضمن مبادرة "مراكب الرزق" لتوفير فرص عمل ودخل ثابت لصغار الصيادين بالقرى الاكثر احتياجا.

ونوه على الصيادين الحاصلين علي رخصة مزاولة مهنة الصيد التقدم للحصول على مركب صيد ضمن المبادرة، من خلال التوجه إلى اقرب وحدة تضامن اجتماعي بنطاق قرى ومدن المحافظة لتقديم الطلب واستيفاء نموذج التقديم في الفترة من 26 اغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل 2023.

وأكد محافظ قنا، خلال الاجتماع على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية، وتحسين معيشة المواطنين، كشريك رئيسي للقطاع الحكومي بالتنمية المجتمعية والاقتصادية وتنمية الفرد بما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطنى.