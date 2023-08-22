"التضامن" تنظم حملات توعوية بقرى محافظة الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية، حملتين إحداهما تحت عنوان "التربية الإيجابية مشاركة"، والآخرى بعنوان "علشان ولادكم إحسبوها صح"، وتهدف مثل هذه الحملات لتوعية المجتمع وتعريفه بالسلوكيات التربوية الصحيحة.

وتضمنت الحملتان التى أطلقتهما وزارة التضامن الإجتماعي، العديد من القضايا المجتمعية المهمة، التى يتبناها برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية، منها "2 كفاية، ختان الإناث، زواج الأطفال، محاربة عماله الأطفال، التسرب من التعليم".

ويذكر أن هذة الحملات أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، في شهر يونيو، ومستمرة حتى شهر سبتمبر القادم، مع استمرار رائدات التضامن الاجتماعى بتكثيف الزيارات المنزلية والندوات التوعوية، التى تستهدف رفع وعى الأسر بهذه القضايا والآثار السلبية المترتبة عليها، وذلك بجميع المراكز والقرى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وإشراف وتوجيه الدكتور وائل أحمد عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية.