اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:28 م
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"التضامن" تنظم حملات توعوية بقرى محافظة الدقهلية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:21 م
"التضامن" تنظم حملات توعوية بقرى محافظة الدقهلية حملات توعية بقرى الدقهلية
الدقهلية - محمدالحبشي

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نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية، حملتين إحداهما تحت عنوان "التربية الإيجابية مشاركة"، والآخرى بعنوان "علشان ولادكم إحسبوها صح"، وتهدف مثل هذه الحملات لتوعية المجتمع وتعريفه بالسلوكيات التربوية الصحيحة. 
 
وتضمنت الحملتان التى أطلقتهما وزارة التضامن الإجتماعي، العديد من القضايا المجتمعية المهمة، التى يتبناها برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية، منها "2 كفاية، ختان الإناث، زواج الأطفال، محاربة عماله الأطفال، التسرب من التعليم". 
 
ويذكر أن هذة الحملات أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، في شهر يونيو، ومستمرة حتى شهر سبتمبر القادم، مع استمرار رائدات التضامن الاجتماعى بتكثيف الزيارات المنزلية والندوات التوعوية، التى تستهدف رفع وعى الأسر بهذه القضايا والآثار السلبية المترتبة عليها، وذلك بجميع المراكز والقرى. 
 
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وإشراف وتوجيه الدكتور وائل أحمد عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية. 
 
 
جانب من الحملات في القري
جانب من الحملات في القري

حملات توعويه داخل المنازل
حملات توعوية داخل المنازل

حملات توعيه في القري
حملات توعية فى القرى

التضامن تنظم حملات توعويه في قري الدقهلية
التضامن تنظم حملات توعوية في قري الدقهلية

جانب من توعيه المواطنين
جانب من توعية المواطنين

جانب من حملات التضامن
جانب من حملات التضامن

حملات تصامن الدقهلية لتوعية المواطنين
حملات تضامن الدقهلية لتوعية المواطنين
 

مديرية التضامن

تضامن الدقهلية

مبادرات رئاسية

وزارة التضامن الإجتماعي

علشان ولادكم

منع زواج الأطفال

التسرب من التعليم

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