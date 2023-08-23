محافظ دمياط تتابع آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق غير المخططة

دمياط - معتز الشربيني

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق غير المخططة، الذى تضمن 7 مناطق بمدينة دمياط، وهى "المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح"، وذلك بالتعأون مع صندوق التنمية الحضرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلى عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهتين المُنفذة والاستشارية.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف النهائى ببعض المناطق ومناقشة آلية تسليم تلك المناطق وتنفيذ أعمال الإنارة بها، وكذلك عرض نسب التنفيذ النهائية بالمناطق الأخرى ووضع جدول زمنى للتسليم خلال الشهر القادم.

وبحثت المحافظ المعوقات التى تواجه تلك الأعمال وكذلك آلية تلافى كافة الملاحظات التى رصدتها لجنة الإشراف على التنفيذ، حيث أكدت ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، وأيضا الخطط الزمنية التى تم وضعها، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل.

ويشار إلى أن تطوير المناطق غير المخططة يُعد من أهم مشروعات التطوير الذى شهدته 7 مناطق بمدينة دمياط، حيث تم من خلاله رفع كفاءة شبكات المرافق والكهرباء والحماية المدنية وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة، هذا إلى جانب رصف الشوارع الرئيسية بالإسفلت، والفرعية ببلاطات الإنترلوك.