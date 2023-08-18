تخصيص 4 مليارات جنيه للمرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة بمحافظة دمياط

كتب محمد شرقاوى

أكدت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط، أن هناك العديد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في دمياط وتعود بالنفع على أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة لها.

وقالت منال عوض، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن من أبرز المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا «المجزر، والمحجر الاستثماري»، والمشروع في آخر مراحلة، وهذا المشروع سيتم من خلاله توفير شراء رؤوس الماشية وذبحها وطرحها في الأسواق للمواطنين.

وتابعت: مشروع حياة كريمة من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة، حيث تم تخصيص 4 مليارات جنيه لمشروع حياة كريمة في المرحلة الأولى بدمياط.

وأوضحت منال عوض، أن مركزي دمياط والزرقا من ضمن المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة، موضحة أن كفر سعد الحياة تغيرت فيه بعد تنفيذ أعمال حياة كريمة التي عادت بالنفع على أهالي الكفر.

وأشارت منال عوض إلى أنه تم إنشاء مستشفى إدمان تابعة لصندوق لمكافحة الإدمان، بجانب إنشاء مستشفى الأمراض النفسية.