محافظ جنوب سيناء يناقش مقترح المخطط التفصيلى لمدينة دهب

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اجتماع بمكتب بمدينة شرم الشيخ بغرض مناقشة وعرض المخطط الاستراتيجي لمدينة دهب في ضوء توجهات الدولة للتنمية المستدامة للمدن، وفي اطار دعم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، لتوجهات الدولة والتنمية العمرانية المستدامة علي أرض مدن محافظة جنوب سيناء وبناء علي توجيهاته بأهمية تنمية مدينة دهب

تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة منهجية عمل المشروع، وتم عرض ما تم الوصول إليه من لقاءات ودراسات وتحليلات الإمكانات والتحديات الخاصة بالمدينة.

كما تم عرض ومناقشة الرؤية التنموية المقترحة، والأهداف الرئيسية والفرعية للمشاريع المقترحة المحققة للرؤية.

واوضح المحافظ ان المدينة تحتاج الي نظرة شمولية لتنوع المنتج السياحي والتكامل مع مدن المحافظة كما اكد علي الاهتمام بتحقيق أعلى جذب للاستثمارات للمدينة مع الحفاظ علي هويتها واصولها.

حضر الاجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة ، ورئيس مدينة دهب، وممثلي هيئة التخطيط العمراني، و ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية Un habitat ، وممثلي المكتب الاستشاري المكلف بمخطط مدينة دهب.