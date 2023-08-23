تجهيز ساحات انتظار للمرضى وذويهم بنطاق مستشفى أبو الريش بالسيدة زينب.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولة ميدانية شملت حي السيدة زينب يرافقها المستشار هشام أبو المكارم رئيس الحي والأجهزة المعاونة، وذلك لمتابعة كافة مستجدات المشروعات ومراحل أعمالها ومتابعة التواجد الميدانى لكافة الاجهزة التنفيذية لتحقيق وعودة الانضباط مع التاكيد علي ازالة ما يعوق الحركة المرورية وازالة كافة المخالفات والاشغالات .

وتفقدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال تمهيد وتسويه ورفع كافة المخلفات باستخدام المعدات اللازمة من قطعة ارض بمحيط مستشفى ابو الريش بنطاق حي السيدة زينب تم تخصيصها لاستغلالها كساحة انتظار للمرضى و مرتادي المستشفى وذويهم تمهيدا لتجهيزها وتوفير مقاعد للانتظار، بهدف توفير الراحة ومنع تكدس المرضى أمام المستشفى، وحرصا على التنسيق المستمر مع الأجهزة المعنية لضمان تقديم خدمات الرعاية والراحة اللازمه للمواطنين علي أكمل وجه باعتبارها أحد أهم الخدمات اللازم توافرها والاولى بالرعاية لرفع المعاناة عن كاهلهم خاصة في ظل توافد المرضى و ذويهم على المستشفى والتي تقدم خدماتها لاعداد كبيرة منهم بشكل حضاري .

كما تابعت جهود الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب بالتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية و مديري الاشغالات و مشرفي المربعات بالحي بتكثيف حملات الاشغالات والتي كانت قد وجهت بها على مدار الايام الماضية لرفع مخالفات الباعة الجائلين والمحلات وإزالة كل ما يعوق المواطنين تحقيقا لانسياب الحركة المرورية ومنع التعدي على الطرق العامة بنطاق مستشفى أبو الريش وباقي مناطق الحي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتابعة المستمرة في ذلك الشأن لتحقيق الانضباط بالطريق .

كانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وجهت رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بتمشيط الشوارع من اي إشغالات أوتعديات علي الطريق العام وأرصفة المشاه والجزر الوسطي من قبل المنشأت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية ولتوفير حرم امن لسير المواطنين.

كما شددت على متابعه جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافه والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بالتنسيق مع هيئة النظافة والشركات العاملة وادارات الرصد البيئى.