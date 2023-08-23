محافظ الدقهلية: 628 مليون جنيه إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن اجمالى استثمارات الخطة الجديدة بالمحافظة بلغت 628 مليون جنيه، مشددًا أهمية العمل بكل الجهد فى مشروعات الخطة فى الربع الأول لها، وذلك بتضافر جهود كافة الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، وانهاء كافة المشروعات المؤجلة.

وأشار مختار لـ"اليوم السابع"، إلى أنه وجه لرؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بضرورة الاستعداد التام وسرعة انهاء اجراءات الطرح لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2023/2024 بمراكز المحافظة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين حتى يتم تحقيق الأهداف المطلوبة من تلك المشروعات والتيسير على المواطنين.

وتابع مختار بأن هناك اجتماعات دورية مع مديرى عموم ومديرى الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة ومناقشة اسلوب العمل داخل الإدارات كل فى اختصاصه والموقف التنفيذى لملفات العمل بما يحقق سرعة الاداء وحسن الانجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوى.

واضاف محافظ الدقهلية إلى أنه يتابع موقف تجهيز الأراضى اللازمة لمشروعات مبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الثانية بعدد من مراكز المحافظة مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة بالفعل غيرت وجه الحياة للمواطنين فى الريف من خلال تقديم خدمات متميزة فى كافة المجالات.