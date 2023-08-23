محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بدير درنكة

أسيوط -هيثم البدرى

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال جولة ميدانية - آخر مستجدات أعمال تطوير مشروع تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة والمحطات والمواقع الآثرية، التي يمر بها بطريق دير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذي توليه الدولة إهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



ووجه محافظ أسيوط خلال الجولة الشكر للضباط والجنود بالتمركزات الأمنية بطريق دير درنكة التابعة لمركز أسيوط على مجهوداتهم الخاصة بتأمين احتفالات دير السيدة العذراء بدير درنكة، وصافح ضباط وأفراد الشرطة المتواجدين للشد من أزرهم وطالبهم باليقظة الدائمة والتفاني في العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار، خاصة وأنهم يقدمون كل غال ونفيس في سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه.



وأشار محافظ أسيوط إلى إنه قد وجه كافة القيادات التنفيذية بالتنسيق مع القيادات الأمنية وقيادات الكنيسة والدير لاستقبال الاحتفال هذا العام وتذليل كافة العقبات امام المواطنين والتنسيق مع إدارة المرور لوضع خطة مرورية لمنع التكدس والزحام المروري لتسهيل الحركة المرورية ووصول الزوار إلى الدير فضلًا عن وضع الكوردونات والحواجز الحديدية وتغيير بعض المسارات والضخ بكفاءات من رجال الشرطة في محيط الدير والطرق المؤدية إليه.

وأشار إلى التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي للدفع بسيارات المياه لسد احتياجات الزوار والمترددين على الدير والتنسيق مع التنشيط السياحي وإدارة السياحة لاستقبال الوفود المشاركة في الليلة الختامية وتوزيع مطويات وCD لشرح الأماكن السياحية التي تتمتع بها المحافظة فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف بتوفير سيارات الاسعاف والنقاط الطبية بمقر محيط الدير خلال الاحتفال بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضي المصرية وختام احتفال الدير السنوي بصيام العذراء والتي يحتفل بها أقباط مصر كل عام في الفترة من 7 أغسطس وحتى 21 أغسطس.







