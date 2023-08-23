اليوم السابع
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متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل ينظم معرضا عن المياه احتفالا بعيد وفاء النيل

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 07:16 م
متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل ينظم معرضا عن المياه احتفالا بعيد وفاء النيل متحف الأمير محمد على بالمنيل
كتب محمد أسعد

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تحت عنوان "النيل شريان الحياة"، نظم متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل معرضًا أثريًا مؤقتًا عن المياه، في إطار الاحتفال بعيد وفاء النيل والذى يوافق 15 أغسطس من كل عام.
 
وأشارت آمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، أن المعرض سوف يستمر لمدة شهر ويضم مجموعة متميزة من أدوات وأواني شرب المياه الخاصة بالأمير محمد علي ومجموعة من القطع الأثرية من عصر الأسرة العلوية تعرض لأول مرة، ومنها نيشان ورصيعة النيل، وطست وأبريق من البلور مزين بتلبيسة من الفضة على شكل أفرع نباتية، وثلاجة مياه من الفضة، وكذلك مجموعة من الدوارق والأكواب مصنوعة من البلور كانت تستخدم لشرب المياه، بالإضافة إلى مجموعة معروضات متنوعة تخص نهر النيل.
 
 

وزارة السياحة والآثار

قصر محمد علي

نهر النيل



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