قال المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور محمد القرش، إن توجيهات الرئيس السيسى بإضافة ثلاثة ملايين فدان لخريطة مصر الزراعية قريبا مؤثر للغاية، لأن هذا الرقم يعد ثلث المساحة التى تم زراعتها على مدار تاريخ الدولة المصرية، كما أن هذا الرقم الكبير يضيف كتلة منتجة جديدة للدولة المصرية تساعد في تحقيق المزيد من الأمن الغذائى للمواطن المصرى علاوة على تعظيم الإنتاج النباتي وزيادة فرص التصدير.
وأشار القرش خلال اتصال هاتفي مع برنامج "8 الصبح"، الذي تقدمه الإعلامية أية جمال الدين، عبر قناة "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية بقطاع الزراعة، على خلفية المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة مثل "الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء" ، كما أن هناك العديد من المناطق قد دخلت في الكتلة الزراعية المنتجة.
ولفت إلى أن الاقتصاد الكلي للدولة المصرية يتأثر بشكل كبير بقطاع الزراعة، مبينا أن نحو 34% من إجمالي الناتج المحلي له علاقة بقطاع الزراعة.
ونوه إلى أنه تم إضافة جزء كبير للصادرات المصرية، مبينا أنه خلال الفترة المنقضية من العام الجاري تم تصدير أكثر من 5.1 مليون طن وحققنا أرقاما قياسية لبعض المحاصيل، كما أن الصادرات الزراعية المصرية تصل إلى أكثر من 160 سوقا حول العالم الأمر الذي يؤكد على ريادة الدولة المصرية في قطاع الزراعة.
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