وأشار القرش ‏خلال اتصال هاتفي مع برنامج "8 الصبح"، الذي تقدمه الإعلامية أية جمال الدين، عبر قناة "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية بقطاع الزراعة، على خلفية المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة مثل "الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء" ، كما أن هناك العديد من المناطق قد دخلت في الكتلة الزراعية المنتجة.

ولفت إلى أن الاقتصاد الكلي للدولة المصرية يتأثر بشكل كبير بقطاع الزراعة، مبينا أن نحو 34% من إجمالي الناتج المحلي له علاقة بقطاع الزراعة.

ونوه إلى أنه تم إضافة جزء كبير للصادرات المصرية، مبينا أنه خلال الفترة المنقضية من العام الجاري تم تصدير أكثر من 5.1 مليون طن وحققنا أرقاما قياسية لبعض المحاصيل، كما أن الصادرات الزراعية المصرية تصل إلى أكثر من 160 سوقا حول العالم الأمر الذي يؤكد على ريادة الدولة المصرية في قطاع الزراعة.