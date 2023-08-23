لو مريض سكر.. ازاى نحافظ على فاعلية الأنسولين فى ارتفاع درجة الحرارة

كتبت إيناس البنا

الأنسولين هو هرمون يساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي ويخفض مستويات السكر في الدم، يتم وصفه في أغلب الأحيان للمرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول، في بعض الأحيان يتم استخدامه أيضًا لعلاج مرض السكري من النوع 2، عندما لا تكون الطرق الأخرى قادرة على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

هناك ثلاث مجموعات رئيسية من الأنسولين: سريع المفعول، متوسط ​​المفعول وطويل المفعول، يتم إعطاء الأنسولين عادة عن طريق الحقن تحت الجلد، وهناك العديد من الأجهزة المتاحة لإدارة الأنسولين.

وأوضح الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب قصر العيني أنه يتم الاحتفاظ بالأنسولين في الثلاجة عند درجة حرارة حوالي 2-8 درجة مئوية حتى يكون فعالاً، وإذا كنت تضطر إلى حمله خارج المنزل فيجب أن يتم حمله في قلم أو قارورة مثلجة" الآيس بوكس" للحفاظ على نفس درجة الحرارة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن ظروف تخزين الأنسولين على المدى الطويل لها تأثير في خفض نسبة الجلوكوز في الدم.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري المعتمد على الأنسولين والذين يتناولون الأنسولين عدة مرات يوميًا عن طريق الحقن أو يستخدمون الأنسولين بشكل مستمر باستخدام مضخة، فإن الجرعات الدقيقة ضرورية لتحقيق النتائج العلاجية المثلى أهمها الحفاظ على درجة الحفظ المناسبة.