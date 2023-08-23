لو رياضى ..اعرف أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات لإصلاح عضلاتك

كتبت ميرفت رشاد

التهاب العضلات شائع للغاية عند الرياضيين، مما يسبب تورمًا يمكن أن يؤدي إلى الألم وإصابة شديدة وتضخم في الجسم بعد الجري الطويل، يجب إصلاح عضلات الرياضيين وعظامهم وأنسجتهم من خلال الأطعمة المناسبة للاستمرار في ممارسة تمارين القوة الثقيلة، إن اختيار تناول الأطعمة النباتية المضادة للالتهابات بعد ممارسة الرياضة وفي النظام الغذائي اليومي سيساعد في شفاء الالتهاب ويساعد في الوقاية منه تمامًا، وإليك قائمة الأطعمة ، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".





قائمة بأهم أطعمة مضادة للالتهابات ستجعل أي رياضي يتألق :



1. الحبوب الكاملة



تهضم الحبوب الكاملة ببطء مما يساعد على إبقاء نسبة السكر في الدم منخفضة، تؤدي الطفرات في نسبة السكر في الدم التي يمكن أن تحدث من تناول المكرونة البيضاء والخبز والوجبات الخفيفة السكرية إلى زيادة الالتهاب في الجسم ، وخاصة للرياضيين النشطين ، بعض الخيارات الرائعة للحبوب الكاملة هي الأرز البني أو الكينوا أو الشعير أو الشوفان ،والتي ستساعد جميعها في تقليل الالتهاب بشكل أكبر .

2. الخضراوات الورقية



الخضراوات الورقية مثل اللفت والسبانخ والكرنب الأخضر والسلق السويسري مليئة بالعناصر الغذائية لدرء أعراض الالتهاب، تحتوي هذه الخضر على مضادات الأكسدة القوية بالإضافة إلى مركبات الفلافونويد والكاروتينات وفيتامين C والتي ستساعد جميعها في درء تلف الخلايا وإصابة الأنسجة. جرب الخضار المطبوخة أو النيئة ولا تخف من ملء طبقك.

3. التوت البرى



التوت البري مليء بالفلافونويد والكاروتينات، يعتبر التوت الأزرق من أفضل الأطعمة الخارقة ويحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، يساعد هذا التوت الصغير في جعل بشرتك متوهجة ، ويدعم نظام المناعة الصحي ، ويساعد في التمثيل الغذائي السريع .

4. الكركم



الكركم من التوابل القوية المضادة للالتهابات. على غرار الزنجبيل ، يحتوي على مثبطات الإنزيم لتقليل التورم والألم، الكركم مفيد للغاية لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل ، أو للرياضيين الذين يعانون من آلام منتظمة عند الأداء.

5. البطاطا الحلوة على البخار



تأتي أكبر الفوائد المضادة للالتهابات من مضادات الأكسدة الموجودة في البطاطا الحلوة، هذه المواد المضادة للأكسدة المليئة بالبيتا كاروتين والمنجنيز ستساعد في مكافحة الأمراض الالتهابية وخاصة النقرس والتهاب المفاصل، تعد البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا رائعًا للألياف والكربوهيدرات المعقدة ، وتوفر للرياضيين الكثير من الغذاء.

6. الشاي الأخضر



يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين ، وهي مركبات مضادة للأكسدة تساعد في تقليل الالتهاب، الشاي الأخضر مفيد للرياضيين لأنه يوفر مصدرًا نظيفًا للطاقة ويعزز عملية التمثيل الغذائي أيضًا، يساعد تحضير كوب أو كوبين في اليوم على تهدئة انتفاخ الالتهاب وتسكين الألم.

7. المكسرات والبذور



تحتوي المكسرات والبذور على دهون صحية للجسم ، وهي ضرورية للرياضيين ، هذه الدهون الصحية غنية بدهون أوميجا 3 ، والتي توجد غالبًا في الأسماك مثل السلمون أو الأنشوجة، بدلًا من الأسماك ، اختر حفنة من الجوز .