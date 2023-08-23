لماذا يحذر خبراء الصحة من تناول الأطعمة والسوائل أمام الكمبيوتر؟

كتبت رانيا عامر

حذرت بعض الدراسات الحديثة من تناول الطعام وشرب الماء اثناء العمل على الكمبيوتر، بسبب الاشعاعات الكهرمغناطيسية التي تنطلق منه والتى تحول الأطعمة المفيدة إلى ضارة، وذلك وفقا لما نشرته وكالة انباء "نوفوستي".

أكد خبراء التغذية بمعهد البيئة البشرية في كييف بأوكرانيا، أن تناول الطعام في أثناء العمل على الكمبيوتر يسبب عواقب صحية جسيمة، لأنه يؤدي إلى زيادة الوزن، حيث إن مخ الشخص الذي يتناول الطعام أثناء ذلك لا يتمكن من التركيز على عملية هضم الغذاء، وبالتالي يتناول كمية غذاء أكبر من التي يحتاجها جسمه، موضحين أنه تحت تأثير الإشعاعات الكهرمغناطيسية تتغير خواص المواد الغذائية، وتصبح مضرة بصحة الإنسان.

ومن جانبه قام الدكتور ميخائيل كوريك، بدراسة صفات السوائل ومنها الماء. وبعد إجراء عدة اختبارات جزيئية لهذه السوائل قبل وبعد تركها بجانب كمبيوتر عامل أو هاتف خلوي، أوضحت نتائج الاختبارات بأن البنية الجزيئية للماء تغيرت بتأثير الحقل الكهرمغناطيسى الماء، ونفس هذه التغيرات حدثت في الشاي والقهوة وعصير الفواكه وغيرها من المواد الغذائية المحتوية على السوائل، وبما أن حواس التذوق البشرية لا تتمكن من تمييز الماء العادي من "الماء العدواني"، فإن الأضرار لا تظهر مباشرة، لذلك فهي تتراكم في الجسم تدريجيا، ومن ثم تظهر امراض سرطانية ومرض باركنسون والزهايمر.