لجنة مكافحة كورونا: المتحور الجديد أعراضه بسيطة والكمامة إجراء وقائى

كتب الأمير نصرى

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أعراض الإصابة بـ متحور كورونا الجديد أوميكرون EG-5.2 ومدى خطورته بعد إعلان أول حالتين في مصر.

وأكد حسام حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن العالم ما زال في مرحلة الترقب الحذر بشأن فيروس كورونا.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن الحالتين المصابتين بـ أوميكرون EG-5.2 يتلقيان العلاج بالمنزل.

وطمأن الدكتور حسام حسني، المواطنين بأن متحور أوميكرون EG-5.2 أعراضه أقل من سلالات أخرى لفيروس كورونا لأنه لا يصيب الجهاز التنفسي، قائلا: أعراضه بسيطة لا تمثل خوف أو هلع لكن مشكلته في سرعة انتشاره.

وحول أعراض متحور أوميكرون EG-5.2، قال إن أعراض المتحور الجديد تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة والسعال وفقد حاستي الشم والتذوق أو تغير في الحاستين وضعف عام وألم في الحلق وكحة شديدة، لافتا إلى أن المتحور الجديد يمثل خطورة على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

نصح حسام حسني، المواطنين بارتداء الكمامة للوقاية من أي فيروسات، مؤكدا أن الكمامة إجراء وقائي وليس عقاب، ويجب الحذر لكن لا داع للقلق أو الاستهوان.