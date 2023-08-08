علاجات منزلية لترهل الجلد وكيفية استخدامها.. منها جل الصبار

كتبت إيناس البنا

مع تقدمنا ​​في العمر تفقد بشرتنا مرونتها تدريجياً، مما يؤدي إلى ترهل الجلد، يمكن أن تساهم عوامل مثل فقدان الوزن والتعرض لأشعة الشمس والوراثة في حدوث هذه الحالة.

وفقا لموقع " healthsite"، في حين أن هناك العديد من العلاجات المهنية المتاحة ، يفضل العديد من الأفراد استكشاف العلاجات الطبيعية والفعالة في منازلهم.

العلاجات المنزلية لتقليل تأثير الجلد المترهل

بياض البيض

يعتبر بياض البيض علاجًا منزليًا شائعًا لشد الجلد نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين وخصائص قابضة، ما عليك سوى خفق بياض البيض حتى يصبح رغويًا وتطبيقه على وجهك ورقبتك باستخدام فرشاة أو بأطراف أصابعك. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف ويشد. شطف بالماء الفاتر واتركها حتى تجف. يمكن أن يساعد التطبيق المنتظم في تحسين مرونة الجلد وتقليل الترهل.

جل الصبار

يحتوي جل الصبار على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين وتحسين مرونة الجلد. استخرجى جل الصبار الطازج من النبات وضعيه على وجهك ورقبتك. دلكي بلطف بحركات دائرية لبضع دقائق واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. اشطفيه بالماء وكررى هذا العلاج عدة مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية التي يمكن أن تغذي وترطب البشرة ، مما يساعد على تحسين مرونتها. قومى بتدفئة كمية صغيرة من زيت جوز الهند في يديك وتدليكها على وجهك ورقبتك في حركات دائرية تصاعدية، يمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم في شد الجلد وتقليل الترهل.

الخيار

للخيار تأثير منعش ومبرد على الجلد ، ويمكن أن تساعد خصائصه القابضة الطبيعية في شد الجلد. امزجى نصف حبة من الخيار في عجينة ناعمة وضعيها على وجهك ورقبتك. اتركيه على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفي وجهك. يمكن أن يؤدي التطبيق المنتظم للخيار إلى تحسين مرونة الجلد وتعزيز بشرة أكثر تماسكًا.

العسل

يشتهر العسل بخصائصه المرطبة والمضادة للشيخوخة. يحتوي على مضادات الأكسدة الذي يمكن أن تساعد في تحسين مرونة الجلد وتقليل الترهل. ضعي طبقة رقيقة من العسل الخام على وجهك ورقبتك واتركيها لمدة 15-20 دقيقة، يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم للعسل إلى تعزيز تماسك الجلد وتعزيز مظهر الشباب.

تمارين الوجه

يمكن أن تساعد تمارين الوجه على تناسق وشد العضلات الموجودة تحت الجلد ، مما يساهم في مظهر أكثر شبابًا وشبابًا. تتضمن بعض التمارين فتح فمك عريضًا ورفع حاجبيك وتشكيل شكل "O" بشفتيك، يمكن لأداء هذه التمارين لبضع دقائق كل يوم أن يساعد في تحسين قوة العضلات وتعزيز الجلد المشدود.

شاي أخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تحسين مرونة الجلد وتقليل ظهور الترهل. قومى بتحضير كوب من الشاي الأخضر ، واتركيه ليبرد ، واستخدميه كتونر للوجه. ضعيه على وجهك ورقبتك باستخدام كرة قطنية واتركيه لمدة 15-20 دقيقة قبل شطفه. يمكن أن يساهم الاستخدام المنتظم للشاي الأخضر في بشرة مشدودة وأكثر شبابًا.

من المهم ملاحظة أنه في حين أن هذه العلاجات المنزلية قد تساعد في شد الجلد إلى حد ما ، فإن آثارها قد تختلف من شخص لآخر. ادمج هذه العلاجات في روتين العناية ببشرتك مع الاتساق والصبر ، وتذكر أن تدمجها مع نمط حياة صحي ، بما في ذلك الترطيب المناسب ونظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحصول على أفضل النتائج.