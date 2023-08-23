طالب يفقد بصره فى مشاجرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

فقد طالب بصره، نتيجة مشاجرة بين شخصين، حيث تعرض للضرب بآلة حادة على الرأس، مما تسبب في تلك الإصابة البالغة، ولم يكن طرفا في المشاجرة، جاء ذلك أثناء تنزهه واحتفاله مع أصدقائه.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ ، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، أدت لإصابة الطالب مجدي أحمد لملوم، بإصابة في الرأس بآلة حادة تسببت في نزيف بالعين ليتم نقله للمستشفى، مما أدى لفقده بصره.

وتبين من خلال تحريات المباحث، أن الطالب وعدد من أصدقائه كانوا يحتفلون ومنهم الطالب، لحصوله على مجموع 364 بنسبة 88.8%، بالثانوية العامة وتم ترشيحه من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، وأثناء وقوفه هو وأقرانه، فوجئ بسيارة تقف بجوارهم ليخرج منها أحد الشباب "م.ا.ن"، ويحاول المشاجرة مع صديق له على إثر خلافات سابقة بينهم، ليضربه بآلة حادة على رأسه وهو ما تسبب في نزيف بالعين، ليتم نقله للمستشفى العام ومنها إلى الرمد، ولخطورة الحالة يتم نقله إلى مستشفى رمد طنطا، ليجري عملية جراحية بالعين ويخضع لـ 25 غرزة بالعين اليسرى، وخضع لعملية شفط هواء من الرأس تسبب في الضغط على العين اليمنى وفقد بصره بها، تحرر محضر بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة، لإجراء التحقيقات اللازمة.