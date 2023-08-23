ضبط 4 أطنان و670 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة

شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، حملات مكثفة للتفتيش على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4 أطنان و670 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم وهياكل دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

‫ يأتى ذلك إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات فى الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيوانى من أجل توفير غذاء صحى وآمن، حفاظًا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال مديرياتها فى المحافظات الحملات على الاسواق لضبط الاغذية الغير صالحة للاستهلاك واللحوم التى يتم ذبحها خارج المجازر.