صورة اليوم.. سياح العالم يستمتعون بسحر الحضارة الفرعونية فى معابد الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

تستمتع الأفواج السياحية بزيارات المعالم الأثرية فى رحلتهم المميزة داخل الأقصر ، وسط أجواء تجذبهم لسحر الحضارة المصرية المصرية، ويلتقط السائحون خلال رحلاتهم فى جنوب مصر صورًا تذكارية لنشرها على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بهم لتكون خير ذكرى لتلك الزيارات السعيدة بين أحضان الحضارة المصرية القديمة.

وحصل "اليوم السابع" على مجموعة من الصور التذكارية المبهجة التى يلتقطها السائحون فى قلب معابد الكرنك أحد أكبر دور العبادة فى العالم، حيث أن المعابد تم بناؤه على مر الأسرات الفرعونية بمساحة تفوق 247 فدانا للمجموعة الأثرية داخل المعبد الذى بنى منذ أكثر من 2000 عام مضت، حيث أنه أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذى كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات".

وتعيش محافظة الأقصر فى أشهر الصيف حاليًا حالة من الأجواء السياحية غير المسبوقة والعامل الأهم فيها هو رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى الأقصر التى تنعش حركة السياحة حاليًا بالمعابد والمعالم السياحية والآثرية، والتى يتم تنظيمها لاكتشاف المدينة التاريخية العظيمة بمدينة طيبة كما كان يطلق عليها فى عهد الفراعنة، ويقبل عليها السياح من حول العالم بصورة أسبوعية، حيث أن برنامج رحلة الأقصر من الغردقة لليوم الواحد تكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيًا، ويتم التوجه للأقصر لزيارة معابد الكرنك والأقصر شرقًا، ثم عبور النيل بالباصات السياحية لزيارة معالم الغرب الأثرية ومنها معبد الملكة حتشبسوت ومعبد الرمسيوم وتمثالى ممنون ومدينة هابو ومقابر وادى الملوك والملكات، موضحًا أن برنامج رحلة الأقصر من الغردقة يشمل اصطحاب السياح من الفندق فى الغردقة وتبدأ الرحلة للوصول إلى مدينة الأقصر، ويتم زيارة معبد الكرنك والذى كان فيه يتم عبادة الإله آمون وكذلك معبد الأقصر، كما يتم تنظيم زيارة لطريق الكباش المذهل الذى كان يمتد فى حقبة من الزمن طوال الطريق ما بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر.