ضبط 3 أطنان و750 كيلو سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، والمهندس محمود شاهين رئيس مركز ومدينة البياضية، لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن والثلاجات، ومكافحة الغش التجاري والتدليس والتأكد من جودة وصلاحية السلع، والتأكد من توافر السلع وحسن سير العمل.

ونجحت تلك الحملات فى ضبط صاحب مصنع أغذية غير مرخص بناحية البغدادى، وذلك لحيازته مايلي:- (1700 زجاجة خل منتهية الصلاحية – 7500 عبوة لوليتا الوان صناعية مجهولة المصدر – 120 لتر خل مركز منتهي الصلاحية – 250 كيلو بودرة تصنيع أولية منتهية الصلاحية – 600 كيلو سكر مستلزمات انتاج بدون مستندات – 2000 استيكر وهمى دعاية لاعادة استخدامه فى التعبئة)، وذلك بإجمالى وزن 3.750 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء فترة الصلاحية.

كما نجحت الحملات التى شارك فيها كل من المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة، والطيب فهمى مدير تموين البياضية، ومحمد عثمان والمفتشين بالمديرية وقوة من مباحث التموين، فى ضبط 600 كيلو سكر بدون مستندات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7035 جنح ضد "ر ا م"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

فيما شن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة بقيادة الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وبالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين والتموين، والتى نجحت فى ضبط 66 كيلو من اللحوم خارج المجزر ومصنعات اللحوم غير صالحة، وتحرير 4 محاضر ذبح خارج مجزر إسنا.

ويقول الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالأقصر، أنه تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 15 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية، وتم تحرير عدد 4 محاضر ذبح خارج المجزر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات.