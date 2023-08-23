اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سول تلوح بإقامة دعوى قضائية دولية حال تجاوز تصريف مياه "فوكوشيما" المعايير

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:10 م
سول تلوح بإقامة دعوى قضائية دولية حال تجاوز تصريف مياه "فوكوشيما" المعايير هان دوك-سو
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء الكورى الجنوبى "هان دوك-سو"، أن حكومته تستعد لإقامة دعوى قضائية دولية إذا تجاوز تصريف اليابان للمياه المشعة المعالجة من محطة "فوكوشيما" النووية المعطلة، المعايير.

وقال رئيس الوزراء الكورى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ - "إن وزارة الخارجية مستعدة دائما لإقامة دعوى دولية إذا تم التصريف بطريقة لا تتفق مع المعايير"، مشيرا إلى أن بلاده ستطلب أيضا وقف التصريف على الفور فى حالة تجاوز مستوى تركيز نويدة واحدة للمعايير.

وأشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية ستتلقى - أيضا - البيانات ذات الصلة على الفور بدون تأخير من اليابان فى المرحلة الأولية بعد بدء تصريف المياه المشعة، وستراقب مستويات تركيز 69 نوعا من المواد المشعة، مؤكدا أن حكومته ستبذل جهودها؛ حتى يتأكد الناس من السلامة.

وأدلى "هان" بهذه التصريحات خلال اجتماع مع الصحفيين، حيث ورد أن اليابان تناقش تصريف المياه المشعة المعالجة؛ بدءا من الساعة الواحدة مساء /الخميس/ (بالتوقيت المحلي) على أقرب تقدير.


كوريا الجنوبية

اليابان

محطة فوكوشيما 1



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