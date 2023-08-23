زيادة فى أسعار المواد الغذائية باليونان بنسبة 13 %

كتبت: هناء أبو العز

أكدت وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أن المؤشر الموحد لأسعار المستهلك في اليونان ارتفع بنسبة 3.5% على أساس سنوى فى يوليو، مقارنة بـ 2.8% في يونيو.

وعلى الرغم من الارتفاع، فإن التضخم اليوناني هو سادس أدنى مستوى بين أعضاء الاتحاد الأوروبي والبلدان ذات التضخم الأقل هي بلجيكا (1.7٪)، لوكسمبورغ (2٪)، إسبانيا (2.1٪)، قبرص (2.4٪) والدنمارك (3.2٪.

ومن بين هذه الدول، قامت قبرص وإسبانيا بإلغاء ضريبة القيمة المضافة مؤقتًا على السلع الأساسية، مثل الأطعمة.

ولكن اليونان تحتل المرتبة التاسعة من حيث أعلى معدل تضخم في أسعار المواد الغذائية، بنسبة 13%، مقارنة بنحو 12.4% بين بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، ونحو 11.6% في منطقة اليورو التي تضم عشرين دولة.

وظل تضخم أسعار الغذاء في اليونان يخالف الاتجاه السائد في منطقة اليورو منذ أبريل.