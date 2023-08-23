زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلى

وكالات

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ،اليوم الأربعاء، بمنطقة لا تيرانا في تشيلي.

وأفاد مرصد الزلازل بوقوع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر في 14:02:08 بتوقيت جرينتش.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 89.1 كم..

يذكرأن، قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألمانى (جي.إف.زي) إن زلزالاً قوته 5.8 درجة هز إقليم سانتياجو ديل إستيرو بالأرجنتين، الأربعاء، بحسب "رويترز".



وأضاف المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 575 كيلومتراً.