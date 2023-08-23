رئيس جامعة كفر الشيخ يكلف 18 أمينا عاما للكليات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدر الدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ قرارا بتكليف 18 أمينا عاما لكليات الجامعة المختلفة، لمدة عام عن طريق الندب أو لحين الإعلان عن الوظيفة أو بلوغهم سن التقاعد القانوني أيهما أقرب.

وتضمن قرار رئيس جامعة كفر الشيخ تكليف كل: من محمد رفعت محمود خليل للعمل أمينا عاما لكلية الطب البيطري، ومحمد عبد السلام مصطفى السبعاوي للعمل أمينا عاما لكلية الطب البشري، وإسماعيل محمد مصطفي عبد ربه هلال للعمل أمينا عاما لكلية التربية النوعية، وعصام حامد عبد الفتاح الموافي، للعمل أمينا عاما لكلية التجارة، وأحمد خميس بدر شعيب للعمل أمينا عاما لكلية الحقوق.

كما شمل قرار رئيس جامعة كفر الشيخ تكليف شعبان محمد مصطفى الخطيب للعمل أمينا عاما لكلية الأداب، ومحمد فتحي رزق نجم، أمينا عاما لكلية العلاج الطبيعي، ومحمد فاروق عنتر أبو العمايم، أمينا عاما لكلية الصيدلة، وأنس نبيه إبراهيم شرف الدين، للعمل أمينا عاما لكلية التمريض، وتكليف مها علي أحمد الباسوسي، للعمل أمينا عاما لكلية طب وجراحة الفم والأسنان، وتكليف محمد لطفي يوسف رشدي، للعمل أمينا عاما لكلية الحاسبات والمعلومات، ووائل أحمد عبد القوي محمد سالم، للعمل أمينا عاما لمعهد علوم وتكنولوجيا النانو، ووائل محمد صبحي أبو شعيشع، للعمل أمينا عاما لكلية الذكاء الإصطناعي، ورشدي محب أحمد الشامي، للعمل أمينا عاما لكلية علوم الثروة السمكية والمصايد، وإيمان نصيف تاوضروس بشارة أمينا عاما لكلية الالسن، وإسماعيل أبو اليزيد إسماعيل حسن، للعمل أمينا عاما لكلية العلوم، وأشرف محمود عامر رزق للعمل أمينا عاما لكلية الهندسة.