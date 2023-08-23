رئيس جامعة حلوان يلتقى ممثلى جامعات كيوشو ونجازاكى وكوماموتو باليابان

كتب محمد صبحى

استقبل اليوم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ، وفدًا مرموقًا يضم البروفيسور كاواهارا، ممثل جامعة كيوشو وجامعة نجازاكي وجامعة كوماموتو في اليابان، بالإضافة إلى الدكتور تامر نصر، مدير مكتب جامعة كيوشو في القاهرة.

وفي كلمة ألقاها رئيس جامعة حلوان، قدم نظرة شاملة حول الجامعة، مسلطًا الضوء على الإنجازات البارزة والتطورات الأكاديمية التي حققتها الجامعة، كما أكد على أهمية التبادل الثقافي والأكاديمي بين الجامعتين في تعزيز التعاون المشترك .

خلال اللقاء، تم مناقشة آفاق التعاون بين جامعة حلوان والجامعات اليابانية في مجال الصيدلة. تركزت هذه المناقشات على خطط الجامعات اليابانية لإطلاق مشروع بحثي ضخم بالتعاون مع كلية الصيدلة في جامعة حلوان، يرتكز على مجال العلاج بالطب البديل.

وتم أيضًا التطرق إلى توسيع التعاون في المجال الطبي، مثل تعزيز قدرات الجراحات الروبوتية، فضلاً عن التبادل والتعاون ونقل التكنولوجيا اليابانية إلى المجمع الطبي المخطط إقامته داخل حرم جامعة حلوان.

وحضر اللقاء الدكتور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.