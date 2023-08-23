رئيس الحكومة التونسية يوجه باتخاذ التدابير اللازمة للارتقاء بجودة المنتج السياحى

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أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشانى خلال لقائه اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، مع وزير السياحة محمد المعز بلحسين، على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمزيد من الارتقاء بجودة المنتج السياحى وتطويره.

وثمن رئيس الحكومة – بحسب بيان أذيع على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على فيس بوك –مجهودات كل الأطراف المتدخلة فى ظل المؤشرات الايجابية التى يشهدها القطاع حاليا.



من جهته، استعرض وزير السياحة إنجازات ومشاريع القطاع، وأطلع رئيس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة 2035، وكذلك أطلعه على مدى جاهزية مختلف القطاعات المعنية للمرحلة القادمة.