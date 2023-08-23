دراسة: خريطة الاستثمار فى مصر تضم 1000 فرصة جاهزة بالمحافظات

كتب أمين صالح

سلطت دراسة حديثة الضوء على عدد من الإجراءات الهامة التي اتخذتها الدولة لدفع عجلة الاستثمار في مصر، موضحة ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتصل إلى حوالي 3.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2023، وذلك مع زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.020 مليارات دولار، وتحقيق قطاع الخدمات استثمارات بنحو 1.9 مليار دولار، والقطاع الزراعي 15.4 مليون دولار، وقطاع الإنشاءات حوالي 170.1 مليون دولار.

وفقا للدراسة التي نشرها المرصد المصرى، فقد ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليارات دولار في 2021.

وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خريطة مصر الاستثمارية، التي تم تدشينها خلال زيارة الرئيس السيسي لمركز خدمات المستثمرين في فبراير 2018، بحيث تضم نحو 1000 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، وترتبط بعدد كبير من المواقع الحكومية، ويحتوي موقع الخريطة على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار.