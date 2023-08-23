خطوات التقديم لكلية القرآن الكريم بطنطا.. لطلاب تخصص القراءات

أعلنت كلية القرآن الكريم وعلومها جامعة الأزهر فرع طنطا برئاسة الدكتور عبد الفتاح خضر عميد الكلية، فتح باب التقديم للكلية للطلاب تخصص القراءات فقط من حديثى التخرج هذا العام فقط 2022/ 2023 بناء على لائحة الكلية.



وأوضحت الكلية الخطوات الخاصة بالتقديم وهى الدخول على الرابط التالى: