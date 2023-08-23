خطوات التقديم لكلية القرآن الكريم بطنطا.. لطلاب تخصص القراءات

أعلنت كلية القرآن الكريم وعلومها جامعة الأزهر فرع طنطا برئاسة الدكتور عبد الفتاح خضر عميد الكلية، فتح باب التقديم للكلية للطلاب تخصص القراءات فقط من حديثى التخرج هذا العام فقط 2022/ 2023 بناء على لائحة الكلية.
وأوضحت الكلية الخطوات الخاصة بالتقديم وهى الدخول على الرابط التالى:
- الدخول للرابط التالي: http//azu.edu.eg/azhar sr/facs/fawry ser order
- بطاقة الرقم القومى
- اختيار خدمة "تخصص القراءات" اختيار العدد المطلوب (1) ثم إدخال الرمز التأكيدى
- التوجه بعد ذلك لفورى وسداد مبلغ 650 جنيها على كود رقم 645
- الدخول على الرابط التالى الخاص بتسجيل طلب الالتحاق http//azu.edu.eg/azharsr/facs/qraatstd
- إضافة الرقم القومى ورقم الجلوس وإدخال الرمز التأكيدى
- طباعة طلب الالتحاق وتصويره 5 نسخ وتصوير إيصال الدفع والاحتفاظ به لحين الإعلان عن موعد اختبارات القبول
- انتظار إعلان نتيجة التنسيق لتحديد موعد اختبار القبول فى القرآن الكريم كاملا "شفوى وتحريري".
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