اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يشيد بدور الأزهر فى محاربة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم

الأحد، 20 أغسطس 2023 08:51 م
محافظ شمال سيناء يشيد بدور الأزهر فى محاربة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قطعة أرض لإنشاء كليتين لتكون نواة لجامعة الأزهر في منطقة السبيل غرب مدينة العريش.
 
قال محافظ شمال سيناء، أن الأزهر الشريف يلعب دورًا كبيرًا في محافظة شمال سيناء، في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة وتصحيح المفاهيم.
 
وأضاف أن مؤسسة الازهر تولي المحافظة اهتما كبيرًا، وأشار المحافظ إلى الدعم المتواصل من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأبناء شمال سيناء، من خلال التوسع في انشاء المعاهد الأزهرية وبناء البيوت البدوية ودعم أبناء سيناء.
 
رافق المحافظ أسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، وأحمد يونس مدير الإدارة الهندسية بالمجلس.
 
من ناحية أخرى، تفقد المحافظ قطعة أرض أخري في منطقة السبيل لإنشاء الموقف الداخلي للسيارات بجانب الموقف الكبير الذي سيتم انشاءه في منطقة المحاجر.
 

شمال سيناء

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