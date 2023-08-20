محافظ شمال سيناء يشيد بدور الأزهر فى محاربة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، قطعة أرض لإنشاء كليتين لتكون نواة لجامعة الأزهر في منطقة السبيل غرب مدينة العريش.

قال محافظ شمال سيناء، أن الأزهر الشريف يلعب دورًا كبيرًا في محافظة شمال سيناء، في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة وتصحيح المفاهيم.

وأضاف أن مؤسسة الازهر تولي المحافظة اهتما كبيرًا، وأشار المحافظ إلى الدعم المتواصل من فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأبناء شمال سيناء، من خلال التوسع في انشاء المعاهد الأزهرية وبناء البيوت البدوية ودعم أبناء سيناء.