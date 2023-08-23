حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحى شرق وطريق السماد بأسوان

أسوان- صلاح المسن

قامت الوحدة المحلية لـ مركز ومدينة أسوان ، بمواصلة تنظيم الحملات لإزالة التعديات والإشغالات والمخالفات وذلك بنطاق حى شرق بمناطق السيل وطريق السماد وموقف مركبات الأجرة، حيث أسفرت الحملة عن رفع 653 حالة إشغال مع تحرير 18 محضر المخالفة ، بجانب التحفظ ومصادرة كميات من الخضروات والفاكهة وإيداعها بدار رعاية البنين .

وقد تمت الحملة بإشراف من نائبى رئيس المدينة، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والفنيين والعمال ومعدات وسيارات الوحدة المحلية ، وبمشاركة قوات شرطة المرافق.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والإرتقاء بمستوى النظافة العامة والمظهر الجمالى بمختلف المراكز والمدن.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو حملة مكبرة استهدفت إزالة ٤ حالات تعدى على أرض زراعية بمساحة 800م بقرية العباسية.

وتابعت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بمركز ادفو شمال غرب محاقظة أسوان، بمتابعة أعمال الكنس والرش ورفع تراكمات القمامة والأتربة بالطرق الرئيسية ومنطقة السوق بإجمالى 15 طن ، علاوة على متابعة أعمال الجمع المباشر للقمامة من المنازل.

من ناحية أخري، كان قد شهد مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ختام الدورة التدريبية " للبرنامج التطبيقى على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات " للعاملين المعنيين بمختلف أجهزة المحافظة والتى أستمرت فعالياتها على مدار 3 أيام تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أشاد بروح التعاون والتنسيق المتواصل بين المحافظة ووزارة الإتصالات لتوفير الدعم اللازم لتنمية الجهود المبذولة ضمن خطة التطوير المؤسسى والتحول الرقمى والتكنولوجى بما يساهم فى تحقيق طفرة ونقله نوعية تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تطبيق المشروع القومى " مصر الرقمية - ورؤية مصر 2030 " .

ومن جهتها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان في "تصريحات صحفية"، بأن مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة بقيادة الدكتور أشرف إمام يشهد تنظيم العديد من الدورات التدريبية الهادفة للإرتقاء بالمستوى الفكرى لدى قطاع العاملين ، وأيضاً خريجى الجامعات المختلفة.

ولفتت نائب محافظ أسوان، الي أن الدورة التدريبية للإدارة الرقمية للمشروعات إستهدفت تدريب 35 من العاملين ذوى الصلة بأعمال تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات القومية والإستثمارية بالديوان العام وجميع المديريات والإدارات والمراكز التابعة لتطوير آليات العمل وصقل الخبرات ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لدى العاملين المختصين ، فضلاً عن تعزيز دور الرقمنة فى إدارة الأعمال الحكومية بالكفاءة والجودة المطلوبة .