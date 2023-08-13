إزالة الكرافانات المخالفة غير المرخصة بسوق السيل بأسوان

من ناحية أخري، كانت قد شهدت قرية سبيل مكى التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروى الكفور بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، تنظيم عدد من الندوات المتعلقة بالقضايا المجتمعية المختلفة بمتابعة من شوقى مصطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، وبحضور الشيخ أبو الحسن عبد السميع مدير إدارة وعظ كوم أمبو وعضو وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف ، والشيخ حسن صديق واعظ بالأزهر الشريف وعضو وحدة لم الشمل ، ورانيا مغربى رئيس وحدة السكان بالمحافظة ، وأيضاً سحر أمين مقرر اللجنة الفرعية لوحدة السكان .

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الإستجابة وتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان ، وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وبإشراف عام من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وبمتابعة من الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة .

وقامت مرفت يوسف منسق مشروع قيم وحياة بأسوان بإلقاء ندوة تعريفية ضمن أنشطة مبادرة " حياتنا فى قيمنا "، بالإضافة إلى ندوة توعوية أخري ضمن مبادرة " زواج بلا عناء " ، والتى تستمر فعاليتها في إطار خطة وحدة السكان الهادفة لحث المواطنين علي عدم المغالاة فى المهور ومتطلبات الزواج للتيسير على الشباب المقبلين على الزواج .