توصيل الصرف لمنازل 500 ألف مواطن بـ3 مراكز فى قنا ضمن برنامج تنمية الصعيد

أنهى برنامج تنمية الصعيد العديد من المشروعات بمحافظة قنا والتى ساهمت فى حل مشكلات كانى يعانى منها المواطنين ورفع العبء عنهم، بالإضافة إلى دخول مشروعات لأول مرة فى قرى محافظة قنا ومن تلك المشروعات:

1. مشروع الصرف الصحى بقرى أبوتشت والذى يساعد على رفع نسب الصحة العامة وزيادة العائد الاقتصادى، ويساهم فى خدمة أكثر من 180 ألف نسمة من أهالى ابو تشت, ويخدم قرى "الحسينات، الشقيفى، بخانس" ويوفر حياة لائقة للمواطن.

2. استكمال صرف صحى مركز قفط، عبارة عن شبكات انحدار بطول 16 كم وخطوط طرد 17 كم مختلفة الأقطار و4 محطات رفع ومحطة معالجة بنظام برك الأكسدة الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة الخاصة بالمشروع تبلغ 16 ألف م3/يوم كمرحلة اولى وتصل إلى 24 ألف م3/يوم كمرحلة ثانية، وتم بنسبة تنفيذ 100 %، ويهدف إلى خدمة القرى بالصرف الصحى ورفع نسبة تغطية الصرف الصحي, والمحافظة على الصحة العامه، وزيادة العائد الاقتصادى، يخدم مدينة قفط والقرى التابعة لها ويستفيد منه 121 ألف مواطن.

3. استكمال صرف صحى نقادة، ويتكون المشروع من محطة معالجة بنظام برك أكسدة بطاقة انتاجية 16 ألف م٣/ يوم مرحلة أولى تصل إلى 24 الف م3/ يوم مرحلة ثانية، وعدد 2 محطة رفع، وشبكات خطوط انحدار بطول 27 كيلو متر، وخط طرد رئيسى قطر 800 مم بطول 7900 م ط وخط طرد فرعى قطر 150 مم بطول 200 م ط وخط طرد المنقاه قطر 800 مم بطول 4000 م، بالإضافة إلى 4 عدايات دفع موجه، ويخدم 184 ألف نسمة.