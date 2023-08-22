تعرف على أهم مشروعات رصف الطرق في قنا ضمن برنامج تنمية الصعيد

قنا صابر سعيد

اهتم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برصف الطرق وتحسين المنظر الجمالى على جانبيها وذلك للحد من الحوادث والمساهمة فى إضفاء المظهر اللائق بالمدن والقرى فى محافظة قنا، وتحسين البيئة المحيطة بالمواطن من حيث تسهيل مد شبكات الخدمات الأخرى من كهرباء وماء وهاتف، ومن الطرق التى تم رصفها:

1. أعمال رصف موقف السيارات بدشنا ورفع كفاءة لطريق مصر اسوان بإشراف من الطرق والكبارى، يستفيد منها 85 ألف مواطن.

2. أعمال رصف طرق داخل مدينة فرشوط ويستفيد منها أكثر من 100 ألف مواطن.

3. استكمال تجديد رصف طريق أبو شوشة كوم يعقوب -إعادة رصف الخوالد وسمهود.

4. رصف شوارع قفط والبراهمة واستكمال تجديد رصف مداخل قرى مركز قفط بطول 2.77 كم.

5. أعمال رصف داخل مدينة قنا وشرق السكة الحديد ويستفيد منها آلاف المواطنين المترددين على المدينة.

6. قام برنامج تنمية الصعيد بإحلال وتجديد وتوسعة كوبرى الصالحية على ترعة الكلابية أمام مدخل قرية الصالحية بالجبلاو ك111.640، وتوسعة الطريق لمسافة عشرة متر أمام الكوبري.